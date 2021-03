Quatro diretores da Petrobras deixam os cargos após troca de comando

Metrópoles - A Petrobras informou, no início da noite desta quarta-feira (24/3), que quatro diretores não têm interesse em renovar os mandatos à frente da empresa. A decisão ocorre após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciar, via rede social, o nome do ex-diretor-geral da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna, para a presidência da estatal, no lugar de Roberto Castello Branco. A indicação do militar será analisada no próximo dia 21 de abril.

“A Petrobras informa que a Diretora Executiva Financeira e de Relacionamento com Investidores, Andrea Almeida; o Diretor Executivo de Comercialização e Logística, André Chiarini; o Diretor Executivo de Exploração e Produção, Carlos Alberto Pereira de Oliveira; e o Diretor Executivo de Desenvolvimento da Produção, Rudimar Lorenzatto, comunicaram ao Conselho de Administração que não têm interesse em renovar seus respectivos mandatos para um novo período”, informou a petroleira, em nota.

No início deste mês, quatro conselheiros – João Cox Neto, Nivio Ziviani, Paulo Cesar de Souza e Silva e Omar Carneiro da Cunha Sobrinho – já haviam informado à Petrobras que não pretendiam ser reconduzidos ao colegiado.

Continue lendo no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.