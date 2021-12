Queda no PIB empurra Brasil para últimas posições em ranking da OCDE

Entre as nações que apresentaram os números do terceiro trimestre, o PIB brasileiro só é maior do que de México, Indonésia, Japão e Austrália edit

Revista Fórum - O Brasil de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes continua colecionando adversidades na economia, que encolheu pelo segundo trimestre seguido entre os meses de julho e setembro.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta (2), o Produto Interno Bruto (PIB) do país teve queda de 0,1% em relação ao trimestre anterior.

O panorama atual empurrou o Brasil para os últimos lugares na lista de países acompanhados pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Entre as 38 nações que apresentaram os números do terceiro trimestre, o PIB brasileiro, em 34º, só é maior do que o do México (-0,4%), da Indonésia (-0,6%), do Japão (-0,8%) e da Austrália (-1,9%).

