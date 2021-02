‘Quem fala em queda de valor de mercado da Petrobras faz terrorismo’, diz Jean Paul Prates

O senador petista condenou o discurso de jornalistas e analistas de mercado que defendem que a queda no valor das ações é reflexo de uma perda do valor como empresa. “São pessoas querendo vender justamente pela histeria que se criou em função do mito de que a Petrobras não pode sofrer nenhum grau de ingerência por parte de seu acionista majoritário”. Assista edit

247 - O senador Jean Paul Prates (PT-RN) condenou em entrevista à TV 247 o discurso de um certo grupo de jornalistas e analistas de mercado sobre a Petrobras. Para Prates, as análises não refletem a situação real da estatal, pois se preocupam apenas com o valor das ações naquele momento.

Sobre as declarações de que, com a queda no valor das ações, a Petrobras perde seu valor como empresa, o senador apontou um certo “terrorismo”: “Essas declarações são puramente especulativas e terroristas, pois elas refletem a venda das ações naquele momento. São pessoas querendo vender justamente pela histeria que se criou em função do mito de que a Petrobras não pode sofrer nenhum grau de ingerência por parte de seu acionista majoritário”.

Prates apontou que os verdadeiros interesses dos acionistas não estão alinhados com as necessidades da população brasileira. “Os lucros e os dividendos serão medidos a partir da primeira necessidade nossa, que é abastecer o país. Agora eles vêm reclamar que o Estado brasileiro não pode tomar as decisões a favor de sua população, como deve fazer qualquer empresa estatal, mesmo de economia mista”, completou.

