Randolfe diz que projeto de novo marco fiscal será enviado até o final da semana

Apoie o 247

ICL

247 — O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo Lula no Congresso, anunciou nesta segunda (10) que a equipe econômica encaminhará a nova regra fiscal ao Congresso até o final desta semana.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a proposta será enviada juntamente com o PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias), que deve ser apresentado ao Legislativo até o dia 15.

O senador afirmou que é provável que o projeto seja enviado ainda esta semana, visto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros estarão viajando para a China. Ele se reunirá com a ministra Simone Tebet para discutir questões orçamentárias, incluindo LDO, PPA e orçamento.

“É provável [que seja enviado o projeto nesta semana]. Acho que será essa semana, mesmo porque presidente e ministros devem viajar [para a China]. Amanhã me reúno com a ministra [Simone] Tebet, e vamos debater entre alguns temas orçamento, LDO, PPA [Plano Plurianual]”, disse o senador.

De acordo com Randolfe, o governo ainda espera os partidos fazerem suas indicações, mas a LDO deve ficar sob a relatoria do MDB da Câmara e o PPA com o PT.

O governo já havia afirmado que a proposta estava em fase final de ajustes e seria apresentada ao Congresso após a Páscoa. Haddad se encontrou com representantes da Casa Civil para alinhar os detalhes finais do texto sobre o arcabouço fiscal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.