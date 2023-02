Reabertura da economia da China deve elevar PIB do Brasil em até 0,5 ponto em 2023

Apoie o 247

247 - A reabertura da economia chinesa após um isolamento forçado de três anos devido à pandemia de Covid-19 está sendo esperada ansiosamente por empresas e governos de todo o mundo. Nesta linha, países emergentes como o Brasil poderão ser os maiores beneficiados com a retomada do comércio em larga escala com a segunda maior economia do mundo.

“O banco Goldman Sachs só esperava a reabertura chinesa no segundo trimestre. Com a antecipação, revisou sua projeção para o crescimento da China de 4,5% para 5,5%. O banco estima ainda um aumento de 10% no preço das commodities, especialmente minério de ferro e soja, pode acrescentar 0,5 ponto percentual no crescimento do PIB brasileiro. Já um aumento de 10% nas exportações (em volume) tem impacto de 0,3 ponto no PIB do país, segundo estudo feito por Alberto Ramos, diretor de pesquisa econômica para América Latina do Goldman Sachs”, destaca o jornal O Globo.

O otimismo em relação à China também é estimulado pelas perspectivas em torno da visita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará em março ao país asiático. “Empresas que já fazem negócios com os chineses estão mais otimistas. Produtoras de frango e suínos, por exemplo, esperam crescimento global de 12% nas exportações de porcos e 3% a 4% nas de aves este ano, segundo estimativas da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Só no ano passado, foram quase US$ 2,5 bilhões”, ressalta a reportagem.

Segundo o diretor de Mercados da ABPA, Luís Rua, a China é o maior comprador de proteína animal do Brasil tendo adquirido 43% da carne de porco e 12% da de aves exportada no ano passado.

