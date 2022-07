Reajustar o salário mínimo acima da inflação é essencial para o país, diz Lula

Apoie o 247

Site do Lula - Durante entrevista ao portal Uol na manhã desta quarta-feira, 27, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, se for eleito, pretende retomar uma política que fez parte dos 13 anos que o PT governou o país: o reajuste do salário mínimo com ganho real para os trabalhadores acima da inflação. Segundo ele, foi possível provar que esse crescimento não resulta em um aumento de preços, como muitos economistas previam.

“É importante que o Brasil saiba que nós conseguimos uma proeza extraordinária: nós aumentamos o salário mínimo em 74% no meu governo e não houve aumento da inflação. E nós vamos continuar do mesmo jeito, a inflação será reposta no salário mínimo, todo trabalhador vai ter direito à reposição inflacionária e todo trabalhador vai ter aumento em relação ao PIB”, disse ele.

Para Lula, é essencial que o crescimento econômico do país seja refletido em melhores salários e benefícios para a classe trabalhadora. Do contrário, toda a melhora ficaria concentrada apenas nas mãos de quem já tem muito dinheiro.

“Se o PIB cresce e a gente não distribui, só alguns vão ficar mais ricos e o povo vai continuar ficando pobre. Então, nós temos que saber que muita gente recebe o salário mínimo que vai ter aumento em relação ao PIB”, declarou.

Assista na íntegra:

