Reajustes salariais são engolidos pela inflação em quase 70% dos acordos fechados em setembro

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), de todos os acordos e convenções registrados no sistema do Ministério do Trabalho e Previdência desde janeiro, apenas 18,2% tiveram cláusulas que resultaram em aumento de salário aos trabalhadores edit

247 - Cerca de sete em dez negociações salariais concluídas em setembro tiveram reajuste menor que a inflação dos últimos 12 meses. De acordo com o Salariômetro, boletim da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), este foi o pior resultado do último ano.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, os reajustes salariais que não conseguiram repor a inflação representam 67% do total negociado em setembro.

Ainda de acordo com a pesquisa, o encolhimento do salário representa redução do poder de compra dos trabalhadores em 1,9%.

A reportagem revela ainda que apenas 9,5% dos trabalhadores conseguiram ganho real acima da inflação, o que significa que tiveram reajustes superiores à inflação acumulada e, com isso, conseguiram um aumento salarial.Outros 23,5% tiveram apenas o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), de 10,4% no acumulado dos 12 meses.

Especialistas apontam que o cenário é desanimador, onde a recuperação econômica ainda tímida cria condições mais desfavoráveis às negociações.

