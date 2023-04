Real voltará a patamar mais adequado se Congresso colaborar com agenda fiscal, diz Haddad

Para o ministro da Fazenda, real estava muito desvalorizado e a recente queda do dólar é "natural" edit

Reuters - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que sempre avaliou que o real estava muito desvalorizado e viu a recente queda do dólar como "natural", acrescentando que a moeda doméstica pode ir a patamares ainda mais "adequados" caso o Congresso colabore com a agenda de recuperação fiscal do governo.

A moeda norte-americana à vista está a caminho de encerrar esta semana em forte queda e bem abaixo da marca psicológica de 5 reais, em parte por um ambiente externo favorável, mas também refletindo a reação positiva de investidores à proposta do novo arcabouço fiscal do governo.

Nesta manhã, por volta de 11h15, o dólar era negociado em 4,9570 reais na venda.

