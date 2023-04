Rebote econômico da China impulsionará crescimento global, afirma presidente do Banco Mundial

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Banco Mundial (BM) realizou nesta quinta-feira (13) uma coletiva de imprensa durante a conferência de primavera do Fundo Monetário Internacional e do BM para 2023. O presidente do Banco, David Malpass, declarou que diante da recuperação desacelerada da economia mundial, a China apresenta uma tendência positiva no crescimento, injetando ímpeto no desenvolvimento econômico global.

Malpass afirmou que testemunhou o rebote econômico da China trazido pela otimização das políticas de prevenção e controle da epidemia quando visitou o país em dezembro do ano passado. A China acelerou seu ritmo na recuperação da economia e liberou mais impulso, o que forneceu um suporte importante para estabilizar a cadeia de suprimento global. No começo desta semana, o presidente do BM também declarou que a China será uma exceção perante a economia global enfraquecida.

