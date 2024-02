Receita Federal registra arrecadação bilionária com tributação dos super-ricos em dezembro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Receita Federal do Brasil alcançou uma arrecadação expressiva de R$ 3,9 bilhões em dezembro de 2023, provenientes da tributação dos fundos exclusivos e offshores de super-ricos. A informação foi divulgada pelo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, que destacou a contribuição inédita de indivíduos que, muitas vezes, nunca haviam pago Imposto de Renda.

“Gente que nunca pagou Imposto de Renda, muitas vezes, teve essa oportunidade de colaborar com o erário pela primeira vez e vai continuar nos outros anos”, afirmou o secretário.

continua após o anúncio

A medida, uma das principais iniciativas arrecadatórias do governo Lula para atingir a meta de zerar o deficit fiscal, tem como estimativa um acréscimo de receita de até R$ 30 bilhões até 2026, destaca o jornal Correio Braziliense. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, respaldou a aprovação da lei como um passo crucial para promover a justiça tributária.

“Estamos tendo uma boa e importante arrecadação de Imposto de Renda relacionada aos rendimentos dos ganhos nesses fundos fechados e offshore”, comemorou Barreirinhas.

continua após o anúncio

O secretário anunciou que os dados referentes a janeiro serão revelados junto com os demais tributos no dia da divulgação do relatório mensal da Receita Federal.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: