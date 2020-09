Recuperação econômica pós-pandemia pode levar 5 anos, diz economista-chefe do Banco Mundial

“Provavelmente haverá uma recuperação rápida quando todas as medidas de restrição relacionadas aos bloqueios forem suspensas, mas uma recuperação completa levará até cinco anos”, afirmou a economista-chefe do Banco Mundial, Carmen Reinhart edit

Reuters - A recuperação econômica global diante da crise provocada pela pandemia de coronavírus pode levar até cinco anos, disse a economista-chefe do Banco Mundial, Carmen Reinhart, nesta quinta-feira.

“Provavelmente haverá uma recuperação rápida quando todas as medidas de restrição relacionadas aos bloqueios forem suspensas, mas uma recuperação completa levará até cinco anos”, disse Reinhart em participação remota numa conferência realizada em Madri.

Reinhart disse que a recessão causada pela pandemia durará mais em alguns países do que em outros e agravará as desigualdades, pois os mais pobres serão mais duramente atingidos pela crise nos países ricos e os países mais pobres serão mais duramente atingidos do que os países mais ricos.

Pela primeira vez em vinte anos, as taxas de pobreza global aumentarão após a crise, acrescentou.

