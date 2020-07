Recuperação judicial da Odebrecht é homologada pela Justiça

247 - A Justiça homologou nesta segunda-feira (27) o pedido de recuperação judicial da Odebrecht, que entrou em crise econômica após deflagração da Operação Lava Jato.

Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do Globo, a homologação foi feita pela 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, quase 13 meses depois de protocolada na Justiça.

Quando deu entrada no pedido as dívidas do grupo beiravam os R$ 100 bilhões, informou o jornalista. A Braskem — braço da Odebrecht — está fora da recuperação judicial do grupo.

