Redes varejistas britânicas ameaçam boicotar Brasil por desmatamento na Amazônia

247 - As maiores redes supermercadistas da Inglaterra ameaçam boicotar a importação e comercialização de produtos brasileiros caso a Medida Provisória (MP) 910, que prevê a regularização de assentamentos informais ou ilegais existentes em terras da União, seja aprovada pelo Congresso Nacional. Segundo os grupos varejistas, a aprovação da MP deverá agravar o desmatamento na Amazônia.

Em uma carta aberta enviada aos deputados e senadores brasileiros, os grupos dizem estar “profundamente preocupados” com a possibilidade da MP vir a ser aprovada pelo Congresso. O documento, segundo reportagem da Exame, é assinado por redes de supermercados como Tesco, J Sainsbury, Marks & Spencer, além de empresas alimentícias como Burger King UK e fundos de pensão e de gestão de investimentos .

No documento, os grupos se referem a Jair Bolsonaro como um “chefe de Estado, cético em relação ao consenso científico sobre as mudanças climáticas” e que “nada tem feito para desencorajar a exploração da floresta amazônica para agricultura ou mineração, pelo contrário”.

“Se a medida for adotada, promoveria ainda mais a apropriação de terras e o desmatamento em larga escala, comprometendo a sobrevivência da Amazônia” dizem em outro trecho da carta. “Acreditamos que também comprometeria a capacidade de empresas como as nossas de continuar comprando do Brasil no futuro”, completa, acrescentam.

