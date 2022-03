Redução do IPI para 33% deve ser publicada nesta quinta

Um decreto aumento o percentual de redução do Imposto sobre Produtos Industrializados edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um membro da equipe do ministro Paulo Guedes (Economia) informou que o decreto para aumentar a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 25% para 33% será publicado no Decreto Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (31). A informação foi publicada pela CNN Brasil.

A redução do IPI também valerá para veículos automóveis. A Receita Federal só não aceitou a inclusão de carros importados.

O Fórum Nacional dos Governadores estimou que o corte maior do IPI pode gerar um impacto fiscal de cerca de R$ 16 bilhões aos estados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE