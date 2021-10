Redução do preço da gasolina só deve ocorrer em 2022

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - A possível redução do preço da gasolina nas bombas, se confirmada, só deverá ser sentida no bolso do brasileiro a partir de janeiro do ano que vem.

A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados nesta semana com redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) prevê que os efeitos da medida ocorram apenas no início do próximo exercício. O texto ainda precisa passar pelo Senado Federal.

Apenas como exemplo, a proposta reduziria em R$ 0,60 no preço por litro do combustível na capital federal. A estimativa é do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis (Sindicombustíveis-DF).

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE