Reduzidas alíquotas de importação de motociclistas e mais 6 itens

247 - O Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério da Economia anunciou, nesta quarta-feira (17), a diminuição dos impostos de importação de sete itens para o Brasil. Três deles são airbags para proteção de motociclistas, proteínas do soro do leite e complementos alimentares.

Os itens serão incluídos na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum (Letec) do Mercosul, informou reportagem publicada nesta quarta pela CNN Brasil.

De acordo com o Ministério da Economia, a Lactalbumina (o que inclui concentrados de duas ou mais proteínas de soro de leite) terá redução na alíquota, de 11,2% para 4% na importação.

"Com a inclusão na Letec, as tarifas de importação desses itens – que variavam de 11,2% a 35% – serão zeradas ou reduzidas a 4% a partir do próximo dia 1º de setembro", disse o Gecex, em nota.

