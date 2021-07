Refém do mercado, "Bolsocaro" mente e culpa governadores pelo caríssimo preço do gás de cozinha

247 – Após o golpe de 2016, que entregou a Petrobrás aos interesses de seus acionistas minoritários, tanto Michel Temer como Jair Bolsonaro têm sido responsáveis pelo empobrecimento dos brasileiros, ao se mostrarem incapazes de enfrentar a política de preços implantada para seguir interesses do chamado mercado.

Incapaz de enfrentar esta política, Bolsonaro disse ontem que o preço do botijão de gás deveria ser de, no máximo, R$ 70 e novamente culpou tributos estaduais pelo valor elevado de produtos essenciais. "Poderia ser vendido a R$ 60, R$ 70, no máximo. Depende de o governador colaborar nesse sentido", disse em entrevista à rádio Arapuan, da Paraíba.

"No entanto, praticamente a metade do valor do preço do botijão fica com a Petrobras, segundo dados da própria estatal. O preço médio da revenda do gás de cozinha (13 quilos) no País foi de R$ 89,84 entre os dias 4 e 10 de julho. Do preço final, R$ 46,88 ficam com a Petrobras. Ainda de acordo com a empresa, há basicamente três componentes do preço do gás de cozinha: 48,9% representam a margem da estatal; 36,6% ficam com as distribuidoras (que fazem a aquisição, armazenamento, envasamento, transporte, comercialização e controle de qualidade) e os pontos de revenda; e 14,5% são impostos estaduais (ICMS)", aponta reportagem do Estado de S. Paulo.

