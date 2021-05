Reforma de carreira dos militares aumentou gastos com pessoal em 17%

247 - O gasto com pessoal militar cresceu R$ 5,5 bilhões ao longo do ano passado, um aumento de 17% sobre a previsão feita pelo Ministério da Defesa por ocasião da primeira fase da reestruturação das carreiras e aposentadorias, aprovada em 2019. Enquanto os gastos com pessoal militar cresceram 7,3% entre 2019 e 2020, o aumentos com os servidores civis foi de apenas 1,31%.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, a pasta havia estimado um impacto de R$ 4,73 bilhões no primeiro ano de implantação do plano de reestruturação. Dados do Painel Estatístico de Pessoal (PEP), do Ministério da Economia, contudo, aponta que os gastos com pessoal militar cresceram R$ 5,5 bilhões e chegaram a R$ 80,5 bilhões no final do ano passado.

A estimativa do Ministério da Economia é que em 20 anos a reestruturação da carreira resulte em gastos extras da ordem de R$ 217,66 bilhões. Conforme o Ministério da Defesa, os gastos resultantes da reestruturação serão compensados por meio de mudanças nas regras para a reserva militar. A expectativa é que a economia no período chegue a R$ 251,4 bilhões, gerando um saldo positivo de R$ 33,7 bilhões.

