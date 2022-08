Reforma tributária: Fiesp propõe taxação sobre lucros distribuídos a sócios

Apoie o 247

247 - Em um estudo com diretrizes para uma eventual reforma tributária no próximo governo, a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) sugere a taxação do Imposto de Renda sobre a distribuição de lucros e dividendos aos sócios das empresas. Atualmente esta operação é isenta de tributos.

Segundo o Estado de S. Paulo, "a Fiesp apoia a volta da taxação de dividendos relativos aos lucros futuros na pessoa física desde que ajustada proporcionalmente à carga que incide sobre as empresas. Isso significa, na prática, que lucros acumulados no passado e não distribuídos seriam preservados. Além disso, a tributação teria de vir acompanhada de uma redução da carga tributária incidente sobre o lucro das empresas".

Não se trata, segundo o economista-chefe da Fiesp, Igor Rocha, de criar mais um imposto, e sim de realocá-lo. "Não se trata disso. Colocamos isso de forma clara. Não é um imposto a mais. É uma realocação da forma como é feita a taxação".

Um sumário das propostas da reforma foi entregue aos candidatos à Presidência da República.

