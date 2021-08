Reforma Tributária pode impactar no SUS, diz associação

Metrópoles - Além de governadores, da Indústria e de grandes empresários já terem declarado insatisfação com a reforma do Imposto de Renda, outra instituição aparece agora para reforçar o coro contra a proposta do relator Celso Sabino (PSDB/PA), a Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde (Abimed).

Ao Metrópoles, a Abimed afirma que o novo texto altera dispositivos que garantem benefícios fiscais e isenções para o setor de equipamentos e dispositivos médicos, medicamentos, produtos químicos e farmacêuticos, podendo afetar o Sistema Único de Saúde (SUS).

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE