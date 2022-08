Regiões central e oeste da China têm desenvolvimento acentuado com concentração de indústrias

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, grandes estratégias de desenvolvimento nacionais vêm sendo promovidas nas regiões central e oeste do país.

A concentração cada dia maior de indústrias e talentos oferecem oportunidades sem precedentes para o desenvolvimento local, contribuindo com a coordenação e o balanço inter-regional da China.

Com a visão de satélites, pode-se verificar que muitas cidades nas regiões central e oeste tiveram mudanças óbvias nos últimos dez anos.

Por exemplo, a população de Xi’an, capital da província de Shaanxi, já superou os quatro milhões de habitantes, e a de Zhengzhou, capital da província de Henan, ocupa o 5º lugar do país.

Os novos setores estratégicos, como a maquinação e as novas energias, estão se expandindo das zonas litorâneas no leste para o interior do território do país, formando novos conjuntos industriais nas regiões central e oeste da China.

As estratégias de desenvolvimento regional de nível nacional vêm ajudando essas zonas a se tornar novas frentes de abertura e ter novos enquadramentos de prosperidade.

