Reino Unido anuncia que eliminará petróleo e derivados russos até o final de 2022

Reuters - O Reino Unido disse nesta terça-feira que eliminará gradativamente as importações de petróleo e derivados russos até o final de 2022, o que, segundo o governo britânico, dará ao mercado e às empresas tempo mais do que suficiente para encontrar alternativas às importações, que representam 8% da demanda do país.

"O governo também trabalhará com as empresas por meio de uma nova força-tarefa sobre petróleo para apoiá-las a aproveitar esse período para encontrar suprimentos alternativos", disse o secretário de Negócios e Energia, Kwasi Kwarteng.

