Reino Unido suspende tarifas de suco de laranja por dois anos

O trabalho foi conduzido pela CitrusBR em parceria com a Associação Britânica de Bebidas e apoio da embaixada do Brasil em Londres. Medida deve economizar US$ 5 mi em dois anos

247 - O governo britânico anunciou, semana passada, a suspensão das tarifas de importação para os sucos concentrado e não concentrado. A medida terá início em 01 de janeiro de 2023 e se estenderá até 31 de dezembro de 2024. A informação foi recebida pela CitrusBR por meio da Associação Britânica de Bebidas (BSDA, sigla em inglês) e confirmada pela embaixada brasileira em Londres. Segundo cálculos da CitrusBR ao se considerar a média das três últimas safras a economia no período será de pelo menos US$ 5 milhões.

O trabalho para a suspensão foi 100% desenhado pela equipe da CitrusBR. "Nós sabíamos que haveria uma janela para a revisão de uma série de tarifas por causa da saída do Reino Unido da União Europeia e que existia uma chance real de conseguirmos essa isenção porque não há produção de suco de laranja local e não fazia sentido penalizar o consumidor com uma sobretaxa que apenas encarece o produto", explica o diretor executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto.

Responsável pela condução da ação, a diretora de relações institucionais da CitrusBR, Tatiana Campos explica que além de dados econômicos, informações sobre a sustentabilidade do setor foram fornecidas para a construção do processo. Segundo ela, a conformidade socioambiental era um dos critérios. Área de preservação relacionadas a pomares da laranja, manejo de polinizadores, entre outros temas foram levados como argumentos. “A sustentabilidade era um dos critérios e nesse quesito o setor de suco de laranja possui muita informação positiva”. De acordo com Netto, em vez de fazer um pedido formal via governo Brasileiro, a estratégia foi acionar os representantes Associação Britânica de Bebidas que representam os clientes e que possuem interesse direto na maior competitividade do produto. "Ainda assim, contamos com forte apoio de nossa embaixada em Londres que nos trouxe contribuições importantes ao longo da ação", avalia.

Contexto

O mercado britânico é o terceiro mais importante da Europa atrás de Alemanha e França e quarto mais importante quando comparado aos Estados Unidos. Segundo o diretor-executivo da CitrusBR, o cenário só não é melhor devido à restrição de oferta. "Neste momento vivemos um período em que a oferta de suco está muito apertada e esperamos que essa medida, que pode ser renovada, colha bons frutos ao longo dos próximos anos, aumentando ainda mais a competitividade do suco de laranja brasileiro", diz.

