Relator de projeto que cria vaucher para trabalhador informal diz que "não arreda o pé" de auxílio de R$ 500

“Não arredo pé dos R$ 500. Isto já está fechado com praticamente todos os líderes da Câmara. O que o governo quer pagar não dá nem para comprar uma cesta básica, dependendo do estado”, disse o deputado Marcelo Aro (PP-MG) sobre voucher para que os trabalhadores informais enfrentem crise resultante do novo coronavírus edit