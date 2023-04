Relator de proposta do arcabouço fiscal deve ser definido na próxima semana, diz Padilha

Padilha também afirmou que o governo priorizará a instalação de comissões mistas no Congresso para as medidas provisórias que parlamentares desejam debater edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira que relator na Câmara dos Deputados da proposta do novo arcabouço fiscal apresentada pelo governo deve ser definido na próxima semana.

Padilha também afirmou, em entrevista a repórteres no Palácio do Planalto, que o governo priorizará a instalação de comissões mistas no Congresso para as medidas provisórias que parlamentares desejam debater.

Segundo o ministro, as comissões mistas devem ser instaladas na próxima semana para as MPs de recriação de ministérios e retomadas do Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.