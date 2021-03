Renault e Toyota também anunciam suspensão da produção no Brasil por causa da pandemia

A decisão das montadoras, que fecharão temporariamente cinco fábricas no país, vem após o anúncio de outras quatro montadoras no mesmo sentido: Nissan, Volkswagen, Mercedes-Benz e Scani edit

247 - A Renault e a Toyota anunciaram nesta quinta-feira (25) a suspensão da produção de veículos no Brasil em razão do avanço da pandemia de Covid-19 no país. Assim como as duas empresas, outras quatro também já haviam anunciado decisões semelhantes: Nissan, Volkswagen, Mercedes-Benz e Scania.

Na fábrica da Renault, localizada em São José dos Pinhais, Paraná, a paralisação ocorrerá a partir da próxia segunda-feira (29). A previsão é de que as atividades sejam retomadas em 5 de abril.

A Toyota estabeleceu a suspensão da produção para a mesma data. As fábricas de São Bernardo do Campo, Porto Feliz e Sorocaba voltam ao serviço em 5 de abril e a fábrica de Indaiatuba, Sã Paulo, em 6 do mesmo mês.

Comunicado da Renault diz que a medida "tem como objetivo contribuir para o isolamento social neste momento em que diferentes cidades adotaram medidas mais restritivas". A empresa afirmou que a decisão foi tomada em conjunto com o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.