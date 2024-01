Renda do trabalhador chegou ao maior nível desde 2012, aponta IBGE

De acordo com as estatísticas, o valor anual da massa de rendimento no Brasil chegou a R$ 295,6 bilhões em 2023, o maior da série do instituto edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta quarta-feira (31) que o valor anual do rendimento real habitual foi estimado em R$ 2.979 no ano passado, aumento de 7,2% (ou R$ 199) na comparação com 2022. O resultado chegou perto do maior patamar da série, em 2014 (R$ 2.989).

De acordo com as estatísticas, o valor anual da massa de rendimento real habitual chegou a R$ 295,6 bilhões, o maior da série, representando alta de 11,7% (mais R$ 30,9 bilhões), na mesma base de comparação. Foi a maior variação anual registrada na renda pela série histórica de variação anual do instituto, disponibilizada pelo IBGE desde 2012, informou ainda a técnica.

continua após o anúncio

A taxa de desemprego fechou 2023 em 7,4% no trimestre encerrado em dezembro, um recuo de 0,3 ponto percentual (p.p.) em comparação com o trimestre de julho a setembro. O resultado anual foi o menor desde 2014.

A população desocupada no ano totalizou 8,5 milhões de pessoas em 2023, com queda de 1,8 milhões (-17,6%) frente a 2022. A população ocupada chegou a 100,7 milhões de pessoas em 2023, batendo o recorde da série histórica, iniciada em 2012, ficando 3,8% acima de 2022. Frente à média de 2012 (89,7 milhões de pessoas), houve aumento de 12,3%.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: