Renda média dos 10% mais ricos do Brasil é 29 vezes maior que a dos 50% mais pobres, aponta relatório

Relatório “Desigualdade Mundial" aponta, ainda, que os 10% mais ricos ficam com 59% da renda nacional, contra 10% dos 50% mais pobres edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Relatório “Desigualdade Mundial”, divulgado nesta terça-feira (7) pelo laboratório de mesmo nome e que tem o economista francês Thomas Piketty como um dos seus coordenadores, aponta que os 10% mais ricos do Brasil possuem uma renda média 29,25 vezes superior que os 50% mais pobres da população.

De acordo com o jornal O Globo, o documento destaca que a renda média anual da população adulta brasileira é de € 14.000 (cerca de R$ 43.680). Nesta linha, os 50% mais pobres ganham em média € 2.800 (cerca de $ 8.800) enquanto a parcela mais rica recebe € 81.900, ou R$ 255.760, no período de doze meses.

Ainda conforme o levantamento, os 10% dos brasileiros mais ricos ficam com 59% de toda a renda nacional, enquanto os 50% da base da pirâmide social registram apenas 10% deste montante. Nos Estados Unidos, os 10% mais bem aquinhoadas ficam com 45%, na China, 42%, 43% na Argentina e 59% no Chile.

PUBLICIDADE

“Tivemos um crescimento da renda dos mais pobres desde 2000 muito por causa dos programas sociais. Mas, ao mesmo tempo, o financiamento desses programas não foi feito de uma forma progressiva. O 1% mais rico não foi demandado para financiar esses programas na extensão de sua riqueza. A classe média contribuiu muito e o 1% ficou intocável”, diz um dos autores do relatório e coeditor do laboratório, Lucas Chancel.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE