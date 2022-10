Reservas caem US$ 37 bilhões em ano eleitoral e voltam ao menor nível em 11 anos

Desde 31 de dezembro de 2021, houve uma redução de US$ 362,2 bilhões para US$ 324,35 bilhões, em 20 de outubro edit

247 - As reservas cambiais caíram US$ 37,85 bilhões em 2022 e voltaram ao menor nível desde 2011, apontaram números do Banco Central (BC). A informaçãoi foi publicada neste sábado (22) pela coluna de Miriam Leitão.

Desde 31 de dezembro de 2021, houve uma redução de US$ 362,2 bilhões para US$ 324,35 bilhões, em 20 de outubro, o menor valor em mais de 10 anos, desde março de 2011.

