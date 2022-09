Reservas estratégicas de petróleo dos EUA despencam para níveis mais baixos desde 1984

Dados do Departamento de Energia dos EUA apontam que os estoques de petróleo bruto de emergência do país caíram para 434,1 milhões de barris edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Na semana passada, a secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, disse que a Casa Branca está considerando liberar ainda mais petróleo da Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA para tentar domar o salto nos preços do petróleo que deve chegar a tempo para a temporada de férias de Natal.

As Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR, na sigla em inglês) dos EUA atingiram seu nível mais baixo desde outubro de 1984, de acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA divulgados na segunda-feira (12).

Os dados indicaram que os estoques de petróleo bruto de emergência do país caíram para 434,1 milhões de barris na semana passada e que a liberação da SPR incluiu cerca de 6,3 milhões de barris de petróleo doce e cerca de 2 milhões de barris de petróleo azedo.

Isso seguiu-se à secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, dizendo à Reuters na semana passada que o governo Biden vai avaliar mais lançamentos do SPR após o término do programa atual em outubro.

Nenhuma decisão formal sobre o lançamento da SPR foi tomada, mas a agência de notícias Bloomberg citou fontes não identificadas alegando na semana passada que o processo pode ocorrer em novembro, dezembro ou janeiro, se o sinal verde for dado.

A SPR vem caindo constantemente nos últimos nove meses, e o declínio acelerou para dois dígitos depois que o governo Biden anunciou que venderia até um milhão de barris de petróleo todos os dias até outubro para tentar estabilizar os preços domésticos da gasolina.

A SPR foi criada pelo então presidente dos EUA Gerald Ford em 1975, na sequência do embargo de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) após a Guerra Árabe-Israelense do Yom Kippur de outubro de 1973. Desde então, o presidente dos EUA está autorizado a liberar petróleo da reserva de emergência apenas no caso de uma "interrupção severa de energia" que é considerada uma ameaça à economia ou à segurança nacional dos EUA.

Os últimos desenvolvimentos relacionados à SPR ocorrem depois que a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, alertou no último domingo (11) que os norte-americanos podem ver um aumento nos preços do petróleo neste inverno (Hemisfério Norte), depois que a União Europeia (UE) reduzir as importações de petróleo da Rússia.

"É um risco no qual estamos trabalhando o teto de preço para tentar resolver este inverno. A União Europeia, em sua maioria, deixará de comprar petróleo russo. Além disso, eles vão proibir a prestação de serviços que permitem à Rússia enviar petróleo por petroleiro e é possível que isso possa causar um aumento nos preços do petróleo", disse Yellen à CNN.

No início deste mês, os ministros das Finanças do G7 (grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) confirmaram sua intenção de impor tetos de preços ao petróleo russo como parte das sanções ampliadas contra Moscou que os países ocidentais aplicaram à Rússia por causa de sua operação militar especial em andamento na Ucrânia.

O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, considerou absurda a ideia de impor um teto de preço ao petróleo russo, alertando que Moscou não entregaria petróleo e derivados a países que apoiassem a decisão. O presidente russo, Vladimir Putin, por sua vez, descreveu a ideia como "estúpida", acrescentando que levaria a um aumento nos preços e que a demanda global por energia russa continua alta.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.