Retomada econômica só virá com pacto entre governo, iniciativa privada e sociedade, diz especialista

O comércio varejista no Brasil registrou queda de 16,8% na passagem de março para abril deste ano, segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta terça-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) edit

Sputnik - A queda do comércio varejista do Brasil nos meses de março e abril foi a mais intensa em 20 anos, de acordo com o IBGE.

Segundo o economista Ricardo Gennari, especialista em Segurança, Inteligência, Estratégia e Contrainteligência Empresarial, não se pode colocar toda a culpa do resultado ruim da economia brasileira na pandemia da Covid-19.

"A economia brasileira vem em baixa desde o ano passado. Nós tivemos uma recessão no governo Dilma Rousseff, já no governo Michel Temer houve uma elevação e nós chegamos a um PIB de 2,4% e o ano passado nós chegamos a um PIB de 1,1%, muito baixo para um país como o Brasil, que detém um agronegócio forte", disse à Sputnik Brasil.

Segundo Gennari, para ocorrer a retomada do crescimento econômico no Brasil é preciso que diversas forças sociais se unam.

"A retomada da economia só vem se houver um pacto entre governo, iniciativa privada e a sociedade. Se não houver isso e a gente continuar nessa questão política, principalmente, será muito difícil a gente reverter o quadro em pouco tempo", afirmou.

O economista explicou que resultados baixos na economia acompanhados de uma crise política fazem com que os investidores deixem de aplicar no Brasil e passem a colocar o dinheiro em países vistos como mais "seguros financeiramente".

"Essa questão política, essa insegurança jurídica, essa insegurança do estado, afugenta o investidor, o mundo hoje tem mais de 6 trilhões de dólares parados e os investidores procuram ganhar dinheiro. O que acontece é que eles procuram lugares mais seguros", disse.

Ricardo Gennari diz que um dos países que têm substituído o Brasil é a Índia.

"Hoje eles têm quase um 1,3 bilhão de pessoas e estão conseguindo controlar a Covid-19, então isso mostra que existe um pacto entre sociedade e governo para que realmente o seu país não seja atingido em grandes proporções pela Covid-19", completou.

