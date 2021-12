Riqueza de bilionários aumentou durante a pandemia, diz relatório

Alguns desses “super-ricos” também lucraram com a mudança para o ambiente digital durante a quarentena edit

Metrópoles - A fatia que bilionários detêm da riqueza global aumentou durante a pandemia do coronavírus, de acordo com o Relatório da Desigualdade Mundial. O documento, divulgado nessa terça-feira (7/12), aponta que os bilionários possuem, coletivamente, 3,5% da riqueza global das famílias, número bem maior que os 2% registrados no inicio de 2020.

O documento, produzido por uma rede de cientistas sociais com base em pesquisas e dados de domínio público, mostra ainda que os milionários também lucraram durante a crise de saúde. As conclusões corroboram as de outros estudos recentes que mostram o aumento da desigualdade nas áreas sociais, da saúde, de gênero e raciais durante a pandemia.

