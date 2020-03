Com volume de tensões geradas entre Bolsonaro e imprensa e Bolsonaro e Congresso, o risco-país brasileiro medido pelo CDS (Credit Default Swap) saltou 14,4% e atingiu um pico de 129 pontos, a maior alta percentual diária desde o "Joesley Day" edit

247 - Na ocaião do 'Joesley Day', o risco-país brasileiro chegou a 265 pontos, com a ameaça iminente de quede de governo.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo relembra o fato: "em 18 de maio de 2017, foi o pregão que seguiu a divulgação de uma gravação comprometedora entre o então presidente Michel Temer (MDB) e o empresário Joesley Batista. Naquele dia, a Bolsa caiu 8,8%."

A matéria ainda acrescenta que "o risco-país funciona como um termômetro informal da confiança dos investidores em relação a economias, especialmente as emergentes. Hoje ele é medido principalmente pelo desempenho do CDS (Credit Default Swap). Se o indicador sobe, é um sinal de que os investidores temem o futuro financeiro do país, se ele cai, o recado é o inverso: sinaliza aumento da confiança em relação à capacidade de o país saldar suas dívidas."