Riscos sobre a Petrobras são crescentes e perdas podem ser bilionárias, escreve Miriam Leitão

247 - "Um dia após o economista-chefe do banco BTG, Mansueto Almeida, se encontrar em Brasília com o ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachsida, a instituição financeira soltou uma análise técnica dizendo que os riscos sobre a empresa aumentaram", relata a jornalista Miriam Leitão no jornal O Globo.

"Segundo os economistas Pedro Soares e Thiago Duarte, que assinam o relatório, o mercado vinha minimizando os riscos sobre a petrolífera, mas esse cenário mudou com a última troca na presidência da companhia. Com isso, ficou mais difícil para o investidor separar o que é problema, de fato, do que é apenas ruído político provocado pelo governo em ano de eleição".

As perdas para a empresa poderiam chegar a US$ 7,5 bilhões de faturamento, caso os subsídios para o diesel e a gasolina fiquem na casa de 15%, com o barril do tipo brent se mantendo em US$ 120.

“Ainda avaliamos que o subsídio direto não é o principal cenário, nem seria de fácil implementação. Mas reconhecemos que os riscos aumentaram”, dizem os economistas.

