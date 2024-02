Ritmo de cortes nos juros é vergonhoso, diz Vagner Freitas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente do Conselho Nacional do Sesi, Vagner Freitas, fez críticas ao ritmo lento de cortes na taxa básica de juros pelo Banco Central (BC), afirmando que a redução precisa ser ainda maior para estimular o crescimento da economia.

O comportamento dos preços fez o BC cortar os juros pela quinta vez seguida. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic, juros básicos da economia, em 0,5 ponto percentual, para 11,25% ao ano.

continua após o anúncio

Segundo o dirigente, o ritmo do BC atrapalha principalmente o projeto de reindustrialização do governo do presidente Lula.

"O corte da taxa Selic de 11,75% para 11,25% ao ano nesta semana é vergonhoso. O Copom insiste em manter um ritmo de redução de 0,50 ponto percentual aquém do esperado", escreveu Freitas em postagem na plataforma social X (antigo Twitter).

continua após o anúncio

"Empresários, trabalhadores e a sociedade como um todo não devem estar sujeitos a uma política de juros inadequada e conservadora. Não há justificativa para a elevada taxa no Brasil, que prejudica a indústria e o desenvolvimento nacional", acrescentou.

Empresários, trabalhadores, e a sociedade como um todo, não devem estar sujeitos a uma política de juros inadequada e conservadora. Não há justificativa para a elevada taxa no Brasil, que prejudica a indústria e o desenvolvimento nacional. continua após o anúncio February 1, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: