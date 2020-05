Roberto Azevedo diz que sua saída é para garantir a reforma da OMC

Segundo o ainda diretor-geral da OMC Roberto Azevedo, sua renúncia garante as reformas necessárias na entidade, já que não haverá, portanto, contaminação pelo processo de escolha de um novo diretor para o período a partir de 2021 edit

247 - O ainda diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevedo, anunciou que deixará o cargo antes do final de seu mandato.

De acordo com informações de Jamil Chade, no UOL, Azevedo disse a embaixadores de todo o mundo na tarde desta quinta-feira que sua saída tem por objetivo garantir que as reformas na na OMC aconteçam sem a contaminação de um processo de escolha de um novo diretor para o período a partir de 2021.

O receio era que a eleição tomasse conta da agenda, atrapalhando as reformas.

Azevedo disse também que não tem pretensões políticas e que a razão de sua saída não se deve a problemas de saúde.

