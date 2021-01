Roberto Campos Neto, presidente do BC, é eleito melhor banqueiro central de 2020

​Campos Neto agradeceu a gratificação. "A revista The Banker está reconhecendo a competência e a dedicação dos servidores do Banco Central", disse ele edit

Sputnik – O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, foi eleito pela revista britânica The Banker como o "banqueiro central" de 2020.

De acordo com a revista, a premiação é destinada aos servidores que melhor conseguiram estimular o crescimento e estabilizar a economia do seu país. A publicação, a mais prestigiosa do mundo sobre o setor bancário, pertence ao mesmo grupo do jornal Financial Times, veículo especializado em cobertura econômica internacional.

Para a revista, o Brasil teve em 2020 uma retração econômica menor que a inicialmente projetada. E muito desse cenário "mais esperançoso" se deve à atuação do Banco Central, de Roberto Campos Neto. A publicação cita a revisão da previsão do FMI (Fundo Monetário Internacional) em relação à queda do PIB do Brasil em 2020, que chegou a ser de 9,1% e caiu para 5,8%.

"A instituição monetária [BC] respondeu à crise adotando medidas efetivas e sem precedentes para assegurar que a liquidez não secaria o sistema financeiro, além de tomar ações específicas para que empresas, em especial as pequenas, pudessem continuar operando", citou a publicação.

Ainda de acordo com a The Banker, "a autoridade monetária brasileira foi bem-sucedida nas medidas de liquidez e nos programas de incentivo ao crédito que adotou, além de ter promovido sua agenda de reformas, como a introdução do PIX e os preparativos do open banking".

​Campos Neto agradeceu a gratificação. "Este prêmio é o resultado do trabalho de uma equipe inteira. Portanto, a revista The Banker está reconhecendo a competência e a dedicação dos servidores do Banco Central", disse.

O conhecimento liberta. Saiba mais