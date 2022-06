Roberto Moraes: antecipação de receitas do pré-sal e fim de vinculação é aberração como entregar a Eletrobrás

O engenheiro fez referência à proposta do governo para desvincular dinheiro do pré-sal que iria para saúde e educação. Roberto Moraes criticou a 'pilhagem da turma do Guedes' edit

'247 - O engenheiro Roberto Moraes criticou nesta sexta-feira (10) a iniciativa do governo Jair Bolsonaro (PL) de enviar ao Congresso Nacional projeto de lei para privatização do petróleo excedente do pré-sal que vai para a União atualmente. A proposta desvinculou dinheiro do pré-sal que iria para saúde e educação - projeto prevê a desvinculação da receita da venda do óleo fino, que era destinada ao Fundo Social do Pré-sal.

De acordo com o engenheiro, o "mercado futuro das receitas de O&G e fim da vinculação é aberração tão grande quanto entrega da Eletrobrás e subsidiárias da Petrobrás".

"A antecipação das receitas de óleo e gás, suspensão do regime de partilha e da vinculação ao financiamento das áreas de educação e saúde é pilhagem com papéis financeiros produzidos pela turma do Guedes visa drenar as rendas e riquezas do país na direção da nossa nigerização", disse.

