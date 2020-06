Rombo fiscal do setor público em maio é o maior da série histórica, diz BC

Setor público consolidado brasileiro teve déficit primário de R$ 131,438 bilhões em maio, com o rombo em 12 meses passando a 3,91% do PIB edit

Reuters - O setor público consolidado brasileiro teve déficit primário de 131,438 bilhões de reais em maio, pior dado mensal da série histórica do Banco Central, com o rombo em 12 meses passando a 3,91% do Produto Interno Bruto (PIB), informou a autarquia nesta terça-feira.

Em pesquisa Reuters, a expectativa era de um déficit ligeiramente maior, de 135 bilhões de reais para o mês. Em maio, a dívida pública bruta saltou a 81,9% do PIB, sobre 79,8% em abril e estimativa de analistas de que iria a 81,3% do PIB. Com isso, ela renovou seu recorde histórico.

A dívida líquida, por sua vez, foi a 55,0% do PIB, ante 52,8% no mês anterior e projeção do mercado de 54,5% do PIB.

Por Marcela Ayres

