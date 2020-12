Rosa Weber pede vista e suspende julgamento sobre "trabalho intermitente" no STF

247 - O julgamento sobre a constitucionalidade do "trabalho intermitente", aprovado em 2017 na reforma trabalhista do ex-presidente Michel Temer, no Supremo Tribunal Federal (STF) foi suspenso na tarde desta quinta-feira (3) após pedido de vista da ministra Rosa Weber.

O ministro Edson Fachin, relator da pauta, votou contra o modelo de jornada de trabalho flexível. Nunes Marques abriu divergência, votando a favor do trabalho intermitente, sendo acompanhado por Alexandre de Moraes.

Rosa Weber afirmou que já tem um “longo voto escrito”, mas irá analisar o caso novamente diante das sustentações orais das partes.

Ainda não há data para a retomada do julgamento.

