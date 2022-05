Rublo atinge nível de 2015 contra o euro conforme União Europeia se prepara para pagar por gás em moeda russa

Apoie o 247

Reuters - O rublo russo se recuperou nesta sexta-feira para os níveis mais fortes em relação ao euro e ao dólar desde junho de 2015 e março de 2018, respectivamente, o que os analistas atribuíam aos preparativos dos países da UE para pagar a Rússia pelo gás e aos controles de capital impostos por Moscou.

A Rússia disse na quinta-feira que metade dos 54 clientes da gigante do gás Gazprom abriu contas no Gazprombank, conforme as empresas europeias se aproximam de prazos iminentes para pagar por seu fornecimento de gás.

A abertura de tais contas tornou-se possível depois que os executivos da UE permitiram que os países membros continuem comprando gás russo sem infringir a série de sanções impostas coletivamente à Rússia devido ao que Moscou chama de "operação militar especial" na Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro.

Uma das principais razões para a alta da moeda russa é a mudança de euros para rublos que ocorrerá nos pagamentos europeus, disse Yuri Popov, estrategista da SberCIB Investment Research, uma unidade do banco Sberbank, o maior da Rússia.

O rublo avançava mais de 5%, a 61,10 contra o euro, na bolsa de Moscou, depois de tocar 59,02, nível mais forte desde junho de 2015.

Em relação ao dólar, a moeda subia mais de 4% no dia para 59,10, após atingir 57,0750, nível que não era visto desde o final de março de 2018.

O rublo se firmou em torno de 30% em relação ao dólar este ano, apesar de uma crise econômica em grande escala na Rússia, tornando-se a moeda com melhor desempenho, embora artificialmente sustentada por controles impostos no final de fevereiro para proteger o setor financeiro russo.

