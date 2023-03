Rui Costa diz que governo vai lançar novo programa de investimentos até final de abril

Apoie o 247

(Reuters) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta sexta-feira que o governo vai lançar um novo programa de investimentos ao estilo do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) até o final de abril.

Em entrevista à imprensa após reunião ministerial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, o ministro explicou que o novo PAC -- que terá outro nome a ser definido pelo governo -- vai ser estruturado com projetos de obras novas e conclusão de várias obras paradas.

