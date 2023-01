Rui Costa: obras inacabadas foram apagadas de sistemas do governo Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O novo ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta segunda-feira (2) que o governo Jair Bolsonaro apagou obras não concluídas dos sistemas federais de monitoramento e controle. De acordo com o petista, os ministérios não souberam informar ao gabinete de transição quantas obras paralisadas existem nas pastas.

"É a demonstração do caos. Obras foram deletadas dos arquivos como se concluídas estivessem. Aquela creche que está com 70% de conclusão apaga do sistema e o problema passa a ser do prefeito. Não, é problema nosso e vamos resolver logo no início".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.