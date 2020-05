Ruralista avalia que Ricardo Salles contamina a imagem do setor

247 – Os ruralistas já começam a perder a paciência com o ministro Ricardo Salles, inimigo do meio ambiente que pode, com suas falas e posturas, causar prejuízos ao setor. "Estamos nos transformando em um pária. Nossa imagem nunca esteve tão mal. Precisamos identificar como sair desse buraco que cavamos", diz Marcello Brito, presidente da Associação Brasileira do Agribusiness sobre fala de Ricardo Salles de 'passar a boiada' e o apoio de entidades do setor.

“Não precisa passar coisas de baciada. Pegou mal. Pega mal pro agro. E veja bem. Não era a ministra da Agricultura que estava falando, era o ministro do Meio Ambiente. Tem um processo meio maluco nisso aí”, disse ele, em entrevista à jornalista Giovana Girardi, do Estado de S. Paulo.

