Rússia pode confiscar aviões da Airbus e Boeing, avaliados em US$ 10,3 bi, em decorrência de sanções contra o país

Empresas de leasing dizem que cerca de 500 contratos entraram em uma espécie de limbo após o início do conflito com a Ucrânia

Centenas de aviões Boeing e Airbus, avaliados em US$ 10,3 bilhões, poderão ser confiscados por companhias russas em decorrência do conflito com a Ucrânia. De acordo com a Bloomberg, os contratos firmados entre companhias aéreas russas e agências de leasing de aeronaves entraram em uma espécie de limbo por causa das sanções ocidentais impostas à Rússia.

A estimativa da Valkyrie BTO Aviation, uma empresa do setor de de financiamento e leasing, existem cerca de 500 aeronaves alugadas por companhias aéreas russas. “Tecnicamente, os aviões arrendados à Rússia podem ser retomados pelas empresas de leasing até o dia 28 de março, segundo as regras previstas nas sanções da União Europeia à Rússia. Mas, segundo Dean Gerber, conselheiro geral da Valkyrie BTO Aviation, apenas duas dezenas de aeronaves foram recuperadas”, diz a Bloomberg, segundo o jornal O Globo.

Ainda conforme a reportagem, “Moscou aconselhou as empresas aéreas a fazerem novo registro, na Rússia, de aeronaves de propriedade estrangeira, que tradicionalmente têm registro nas Bermudas. Isso pode dificultar a tentativa dos credores de revogarem as certificações das aeronaves e mesmo impedir o rastreamento da manutenção e conservação dos jatos”.

