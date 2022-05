Rússia revela mecanismo de pagamento de obrigações para evitar calote artificial

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O Ministério das Finanças da Rússia contou que está sendo elaborado um método para assegurar o pagamento das obrigações aos investidores, que seria semelhante ao usado para pagar pelo gás russo.

A Rússia pagará aos detentores de suas obrigações externas por um mecanismo semelhante ao usado para realizar pagamentos pelo gás russo, anunciou Anton Siluanov, ministro das Finanças do país, em entrevista ao jornal Vedomosti.

O novo esquema prevê que os investidores estrangeiros abram contas em moedas estrangeiras e rublos em um banco russo e emitam ordens de venda da moeda, de acordo com a entrevista, citada no domingo (29).

"Como ocorre o pagamento do gás em rublos: eles nos creditam com a moeda, aqui ela é transformada em rublos [em nome do comprador do gás] e é assim que ocorre a transação. O mecanismo de transação das obrigações funcionará da mesma maneira, mas na outra direção", explicou Siluanov.

O ministro das Finanças russo detalhou que os pagamentos serão feitos exclusivamente através da infraestrutura de transações russa, o Depositário de Transações Nacional (NRD, na sigla em russo, uma subsidiária da bolsa de valores de Moscou). Embora o mecanismo ainda esteja sendo desenvolvido, ele permitirá aos investidores utilizar os fundos sem quaisquer restrições, indicou o chefe do ministério ao Vedomosti.

O plano permitirá assim fazer os pagamentos das obrigações russas evitando a infraestrutura de transações ocidental, acrescentou Anton Siluanov.

Na quarta-feira (25), o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que não renovará a isenção de sanções que permite processar os pagamentos da dívida externa da Rússia, e que expirou nesse mesmo dia.

O ministro das Finanças da Rússia já disse que o país é capaz de demonstrar aos tribunais que tem dinheiro para pagar todas as obrigações aos investidores, com Moscou sublinhando que os EUA estão tentando criar um calote artificial. Por sua vez, Janet Yellen, secretária do Tesouro americana, afirma que a Rússia já tem seu acesso cortado aos mercados estrangeiros, pelo que um incumprimento oficial não alteraria muito a situação.

