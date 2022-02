Rússia suspende exportação de nitrato de amônio, matéria-prima de fertilizantes, por dois meses

Apoie o 247

TASS - A Rússia impôs uma proibição à exportação de nitrato de amônio por dois meses, até 2 de abril, informou o serviço de imprensa do governo na terça-feira.



"A proibição de dois meses à exportação de nitrato de amônio entra em vigor a partir de 2 de fevereiro. O decreto relevante do governo foi assinado", disse o serviço de imprensa.



"Esta é uma medida temporária. O volume restante pode ser exportado a partir de 2 de abril, quando as empresas russas receberão o nitrato de amônio em volume necessário e a demanda por ele no mercado doméstico ultrapassará os valores de pico", disse o primeiro vice-primeiro-ministro Andrey Belousov.

