Safra agrícola deve bater recorde em 2023 puxada por milho e soja, estima IBGE

247 - A safra agrícola de 2023 deverá totalizar 296,209 milhões de toneladas, um aumento de 12,6% em relação ao resultado do ano anterior, segundo o terceiro Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado nesta quinta-feira (12), pelo IBGE.

A projeção anterior previa apenas um salto de de 0,8% em relação a 2022. Em 2021, houve recuo de 0,9%. Em 2022, houve crescimento de 3,9%.

A produção de milho e soja deve bater recordes em 2023, estima o IBGE. No entanto, foram estimados declínios na produção de arroz, feijão 2ª safra, feijão 3ª safra e trigo.

“A soja é o principal destaque positivo porque vai puxar a alta em 2023, recuperando-se as perdas de 2022 quando caiu 11,4%. O milho também é destaque porque crescerá 5,7% em cima de uma safra recorde de 110,2 milhões de toneladas (25,4 milhões t na 1ª safra e 84,7 milhões t na 2ª) em 2022”, destaca o gerente do LSPA, Carlos Barradas. (Com informações d'O Estado de S. Paulo).

