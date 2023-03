Safra notifica comitê de investigação das Americanas sobre vazamento ao Globo

Apoie o 247

247 - O banco Safra pediu ao Comitê Independente da Americanas por meio de seus advogados a cópia dos documentos citados em matéria da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, na tentativa de aliviar a barra dos fraudadores da varejista.

No dia 1º de março, a periodista publicou em sua coluna o texto 'Exclusivo: Documentos da Americanas indicam que diretoria omitiu do conselho operações que causaram rombo', que cita documentos não especificados que comprovariam “que o comitê de auditoria questionou os diretores em pelo menos quatro ocasiões sobre as operações que geraram o rombo contábil na empresa, mas em todas elas a resposta foi que essas operações simplesmente não existiam”.

A matéria tenta aliviar a pressão dos credores sobre os fraudadores da varejista. Os bancos travam uma batalha na Justiça para evitar o calote, e já provisionaram bilhões de reais para evitar perdas maiores com os empréstimos.

O Safra alega desconhecer os documentos a que a jornalista faz menção e pede ao comitê das Americanas a informação de quem vazou.

"Até onde se sabe, absolutamente ninguém, salvo a Senhora Malu Gaspar, teve acesso a tais documentos. Documentos esses que foram (ao que tudo indica) coletados pelo comitê independente, cujo conhecimento ou bem deveria permanecer circunscrito aos membros do comitê controlado pela Americanas, ou compartilhado de uma vez com todos os interessados, pelo site de RI da companhia. Do contrário, corre-se o risco de esse 'Comitê Independente', com esse tipo de vazamento, acabar se transformando em um 'Comitê de Defesa' dos controladores e conselheiros da companhia", dizem os advogados, do escritório Warde Advogados.

