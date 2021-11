Saiba por que a chinesa Huawei não participou do leilão do 5G

Apoie o 247

Clube de Economia

Do Metrópoles - A ausência da empresa chinesa Huawei no leilão do 5G, a quinta geração da internet móvel, chamou a atenção. A não participação ocorre porque o leilão foi destinado a operadoras de telefonia, e a Huawei é uma fornecedora de equipamentos de infraestrutura, conforme explicaram especialistas ouvidos pelo Metrópoles.

Para fazer parte do certame, a companhia teria de mudar sua área de atuação, a exemplo do que fizeram algumas concorrentes do mercado. No leilão realizado na quinta (4/11) e nesta sexta-feira (5/11), participaram apenas empresas de telefonia, como Claro, Vivo e TIM.

“A Huawei não participou do leilão de 5G, pois a oferta era destinada apenas para operadoras de telefonia e a empresa chinesa é produtora de equipamento com foco em infraestrutura. Como ela não é uma operadora, não pode apresentar propostas e por isso não pode participar do leilão. ” explica Bruno Valente, diretor de negócios do InverGroup, holding de infraestrutura, tecnologia e investimentos.

PUBLICIDADE

O fato de a gigante de infraestrutura de telecomunicações não ter apresentado propostas para o leilão não significa que ela ficará alijada do processo de implementação da tecnologia no Brasil. A empresa chinesa ainda poderá vender equipamentos para as operadoras que arremataram lotes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE